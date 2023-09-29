حقيقة مفاوضات فلامنجو مع مدربي الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية حقيقة مفاوضات فلامنجو البرازيلي مع مدربي الهلال والنصر لتولي قيادة الفريق.

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تفكير نادي فلامنجو البرازيلي في إعادة البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال من جديد لتدريب الفريق، بجانب دخول لويس كاسترو مدرب النصر حسابات النادي من أجل التعاقد معه.

وجاء ذلك في أعقاب خسارة فلامنجو كأس البرازيل أمام ساوباولو بركلات الترجيح.

وقال ماوريسيو فونسيكا، المسؤول الإعلامي بالنادي البرازيلي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "الأنباء التي ظهرت بشأن دخول خورخي جيسوس ولويس كاسترو حساباتنا غير صحيحة تمامًا".

وأضاف: "النادي يفكر الآن بجدية في التعاقد مع تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق".

وأكمل: "خورخي خيسوس بالفعل دائمًا ما يكون مرشحًا حينما يأتي توقيت البحث عن مدرب جديد، ولكن في الوقت الحالي لم يدخل الحسابات بقوة من أجل العودة من جديد هو مجرد ترشيح فقط".

وأشار المسؤول الإعلامي لفلامنجو إلى أن الإدارة في الوقت الحالي تتحدث مع المسؤولين عن تيتي لبحث إمكانية توليه قيادة الفريق.

وكانت تقارير ذكرت أن فلامنجو يراقب عن كثب ما يدور بين خورخي خيسوس وإدارة الهلال من أجل التواصل بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي للحديث معه عن العودة.

فيما أكدت تقارير برازيلية أخرى أن إدارة فلامنجو تتمنى التعاقد مع لويس كاسترو، ولكن في الوقت نفسه ترى أن الأمر صعب نظرًا لتقديمه نتائج جيدة مع الأصفر، وأنه لا توجد نية في رحيله عن النادي في الوقت الراهن.