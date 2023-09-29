حساب المواطن: مكافأة الطلاب تعد من ضمن الدخل ويجب الافصاح عنها

قال برنامج حساب المواطن، إنه يجب الإفصاح عن مكافأة الطلاب، حيث أنها تعد من ضمن الدخل، وبعد الإفصاح عنها سيتم احتسابها من ضمن الدخل.

وذكر حساب "خدمة المستفيدين" التابع للبرنامج (عبر منصة إكس – تويتر سابقا)، ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولا بد من الافصاح عنها، عن طريق اختيار الحالة الوظيفية (طالب)، ونوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي)، وسيتم احتساب مكافأة الطلاب من ضمن الدخل.

وأشار حساب المواطن إلى أنه يتم الإفصاح عن دخل التابع في حساب رب الأسرة (المستفيد الرئيسي)، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط