صدمة تهز فرنسا.. لاعب يهدد بالانتحار لسبب مفاجئ

كشفت تقارير صحفية أن لاعب كرة قدم محترف من صفوف نادي نيس الفرنسي يهدد بالانتحار.

وحسبما كشفت شبكة "راديو مونت كارلو"، فإن اللاعب الذي لم يتم الكشف عن هويته يهدد بإلقاء نفسه من أعلى جسر ماجنان في نيس على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب لديه ميول انتحارية بعد انفصاله عن صديقته، وأسرع رجال الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث، ويتفاوضون حاليًا مع اللاعب لمحاولة إثنائه عن قرار الانتحار.

وذكرت صحيفة "France Bleu Azur" أن اللاعب المذكور قد يكون أليكسيس بيكا بيكا، الذي انتقل لصفوف نيس قادمًا من سيسكا موسكو الروسي في صيف عام 2022.

ولم يشارك لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما بصفة مستمرة في الموسم الماضي، كما أنه لم يخض أي مباراة خلال الموسم الحالي 2023-2024.

وأرسل نادي نيس طبيبًا نفسيًا إلى مكان الحادث، وحاول عدد من لاعبي الفريق الاتصال بصديقة بيكا بيكا، التي من المتوقع أن تصل إلى مكان الحادث في الدقائق المقبلة.

هذا وقد تم تأجيل الأنشطة الإعلامية في نيس، والتي كان من المقرر إجراؤها في وقت مبكر من بعد ظهر الجمعة في أعقاب تلك الأنباء المفاجئة.