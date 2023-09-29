كلوب: ليفربول سيواجه اختبارا صعبا أمام توتنهام

حذر يورجن كلوب مدرب ليفربول من الاختبار الصعب أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت بينما كال المديح لنظيره أنجي بوستيكوجلو بعد بداية رائعة له في النادي اللندني.

ويستمتع توتنهام صاحب المركز الرابع بأفضل انطلاقة له في الدوري خلال 57 عاما بينما يطارد ليفربول الثاني في الترتيب انتصاره السادس على التوالي بالدوري والثامن بجميع المسابقات.

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وتسلم بوستيكوجلو، الذي أنهى مسيرته مع سيلتيك الاسكتلندي بتحقيق ثلاثية من الألقاب المحلية قبل الانضمام إلى توتنهام في يونيو حزيران الماضي، فريقا أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي وباع هدافه التاريخي هاري كين إلى بايرن ميونيخ.

وأبلغ كلوب الصحفيين اليوم الجمعة "إنه اختبار صعب حقا، لا يمكنني تذكر أي مباراة سهلة، لعبنا أمام نيوكاسل وكانت مواجهة قوية وأمام تشيلسي أيضا، كل المباريات خارج ملعبنا صعبة والمباريات على أرضنا ليست سهلة".

وأضاف "توتنهام يمضي بشكل رائع، أنجي يبدو شخصا مثيرا للإعجاب وأتوق لمقابلته حقا.