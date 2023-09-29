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الفرق الإسعافية تباشر حادثًا مروريًا في وقت قياسي بحي المصانع بالرياض

29 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
مباشرة الحادث المروري
مباشرة الحادث المروري

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، مساء اليوم الجمعة، مباشرة حادث تصادم مروري في وقت قياسي بحي المصانع في الرياض.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى نجاح التدخل الإسعافي في إنقاذ حالة خطيرة، تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني، لافتة إلى أن باقي المصابين تم نقلهم إلى المنشآت الصحية القريبة.