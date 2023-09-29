الفرق الإسعافية تباشر حادثًا مروريًا في وقت قياسي بحي المصانع بالرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، مساء اليوم الجمعة، مباشرة حادث تصادم مروري في وقت قياسي بحي المصانع في الرياض.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى نجاح التدخل الإسعافي في إنقاذ حالة خطيرة، تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني، لافتة إلى أن باقي المصابين تم نقلهم إلى المنشآت الصحية القريبة.
حفظًا للأرواح!
حادث مروري تباشره الفرق الاسعافية في وقت قياسي بحي المصانع بالرياض وبعد لـ التدخل الإسعافي تبين وجود حالة حرجة تم نقلها عن طريق #الاسعاف_الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني، والبقيه تم نقلهم إلى المنشآت الصحية القريبة. pic.twitter.com/rDF5pSOPAz
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) September 29, 2023