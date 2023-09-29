الاتحاد يتعثر بالتعادل أمام الفيحاء في غياب بنزيما

فقد الاتحاد، حامل لقب دوري روشن للمحترفين، نقطتين بالتعادل مع مضيفه الفيحاء بنتيجة 0-0 مساء اليوم الجمعة على ستاد "الملك فهد الدولي" ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وغاب عن الاتحاد في مباراة اليوم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، للإصابة، لكن الثنائي عبدالرزاق حمدالله وإيجور كورنادو عاد إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة الخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة، ليبقى في المركز الأول، لكنه بات يتفوق على التعاون، الذي فاز بدوره في نفس التوقيت على الحزم، بفارق الأهداف فقط.

كما أن صدارة الاتحاد أصبحت مهددة، إذ يلعب الهلال، صاحب المركز الرابع بـ17 نقطة، مباراة ضد الشباب في وقت الحق من اليوم، وفي حال فوزه بها سينتزع الصدارة من النمور.

وهذا هو التعادل الأول للاتحاد في الموسم الجاري، مقابل خسارة وحيدة، و6 انتصارات.

على الجانب الآخر، كسب الفيحاء نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.