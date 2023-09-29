رونالدو يكرر رقم حمدالله مع النصر في دوري المحترفين

كرر كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقمًا مميزًا كان حققه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد الحالي، عندما كان في صفوف "العالمي".

رونالدو سجل هدفًا وصنع آخر للنصر في مرمى الطائي ليقود الفريق للفوز بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة في مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن.

وساهم رونالدو بالأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة للمباراة السادسة على التوالي.

فبعد أن غاب عن مباراة الاتفاق، وفشل في المساهمة بالأهداف ضد التعاون، ساهم بالتهديف في 6 مباريات تالية.

وساهم رونالدو بالأهداف ضد كل من الفتح، والشباب، والحزم، والرائد، والأهلي، والطائي على الترتيب.

وحسب شبكة "أوبتا"، فإن كريستيانو رونالدو هو أول لاعب من النصر يساهم بالتسجيل في 6 مباريات متتالية في دوري المحترفين منذ عبدالرزاق حمدلله بين مارس وأغسطس 2021.

كما أن رونالدو وصل إلى مساهمته التهديفية رقم 31 في دوري روشن منذ انضمامه إلى النصر في يناير الماضي، حيث سجل 24 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة خاضها بالمسابقة.