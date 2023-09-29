الولايات المتحدة والمكسيك تتعهدان تعزيز تعاونهما الاقتصادي والأمني

تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك بتكثيف جهودهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة، وهي تدفق المهاجرين وتهريب المخدرات والأسلحة.

استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا في واشنطن، حيث تمحورت المحادثات حول الجوانب الاقتصادية. ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى المكسيك الأسبوع المقبل لبحث المسائل الأمنية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيلتقي أيضًا بالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وتأتي هذه الاجتماعات في سياق زيادة أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يوميًا، بعد رحلات خطيرة وصعبة عبر عدة دول.

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