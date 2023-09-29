البرتغالي دومنيجوس سواريز رئيسًا تنفيذيًا لشركة نادي الاتحاد

أعلن مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد تعيين البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة النادي، خلفًا لعبدالوهاب عابد.

جاء إعلان الاتحاد في بيان رسمي نشره على حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة.

📝| دومنيجوس سواريز .. رئيساً تنفيذياً لشركة نادي الاتحاد pic.twitter.com/tLwLX8lGRb — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 29, 2023

ويعتبر دومينجوس واحدًا من أبرز الرؤساء التنفيذيين، حيث يمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عامًا.

وقاد دومينجوس مجموعة نادي بنفيكا البرتغالي، وعددًا من المناصب القيادية في شركات ريادية، منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة "كاب جيمني" للتقنية، إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية في الفترة من 2017 حتى 2019، ثم من 2021 حتى 2023.

وحقق بنفيكا خلال فترة رئاسته لقب الدوري البرتغالي 8 مرات، وتوج بكأس البرتغال 3 مرات.

ويعتبر التحول المؤسسي في نادي بنفيكا باتجاه نموذج الشركات الرياضية أحد أبرز المشروعات التي كان لدومينجوس دور رائد في قيادتها، بهدف إدارة الموارد المالية للنادي، وضمان استدامتها، من خلال جذب الاستثمارات، وتعظيم الأصول عبر العوائد الإعلانية، والعلامات التجارية للنادي ونجومه، وصولًا إلى إدراج شركة النادي في السوق المالية، وإطلاق مشروعات متخصصة، مثل أكاديمية بنفيكا الرياضية.

يأتي تعيين دومينجوس ضمن استراتيجية التحول لنادي الاتحاد للسنوات المقبلة، حيث تستهدف تطوير النادي على عدة أصعدة تشمل الرياضي والمالي والتجاري والإداري، والبنى التحتية، والتطور المؤسساتي.

ويعمل المجلس على تطوير كفاءات وقدرات النادي على مستوى الإدارة التنفيذية العليا، عبر استقطاب ذوي الخبرة والكفاءة، لمواصلة الارتقاء بمكانته وتحقيق مستهدفاته، بما يعزز تنافسيته محلياً وعالمياً، ويلبي تطلّعات وطموحات جمهور نادي الاتحاد.