بهدف راموس.. برشلونة يفوز على إشبيلية ويرتقي للصدارة مؤقتًا

ارتقى برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بعد فوزه الصعب على ضيفه إشبيلية بهدف على ملعب لويس كومبانيس مساء الجمعة ضمن الجولة الثامنة من الليجا.

وسجل سيرجيو راموس، نجم إشبيلية، هدف المباراة الوحيد لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75، بعد كرة رأسية من لامين يامال.

ورفع البارسا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد، الثالث.

ويلتقي جيرونا وريال مدريد اليوم السبت ضمن نفس الجولة، وقد يتصدر أحدهما جدول الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الـ12.