دورتموند يقتنص انتصارًا صعبًا من هوفنهايم في الدوري الألماني

اقتنص بوروسيا دورتموند انتصارًا صعبا على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3-1 مساء الجمعة في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وتقدم دورتموند بهدف أحرزه نيكلاس فولكروج في الدقيقة 18، لكن هوفنهايم أدرك التعادل عن طريق أندريج كراماريتش في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وأعاد ماركو رويس دورتموند للمقدمة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعزز جوليان رايرسون تقدم الفريق الأصفر والأسود في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ولعب دورتموند بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد رامي بن سبعيني.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 12 نقطة في المركز السادس.

وبهذا الفوز حافظ بوروسيا دورتموند على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم حيث حقق انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لهوفنهايم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات.