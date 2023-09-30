باريس سان جيرمان يستعيد خدمات مبابي أمام كليرومون فوت

أصبح كيليان مبابي متاحا للعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراته أمام كليرمون فوت المقرر إقامتها السبت ولكن ربما يتم إراحته قبل مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

واضطر المهاجم الفرنسي للخروج مبكرا من مباراة الفريق الأخيرة أمام مارسيليا التي فاز بها سان جيرمان برباعية نظيفة بسبب إصابة في الكاحل.

ويجب على لويس إنريكي المدير الفني تحديد ما إذا كان سيغامر به في المباراة أمام كليرمون فوت من عدمه.

وتدرب مبابي بشكل منفرد الخميس، ولكنه عاد للتدريبات الجماعية الجمعة.

وقال إنريكي لقناة النادي :"تدرب كيليان مبابي مع الفريق اليوم، وأصبح متاحا. خضع للعلاج وقام ببعض التدريبات الخاصة، ولكنه جاهز للعب".

وكانت بداية سان جيرمان هذا الموسم مهتزة، حيث تعادل مع لوريان وتولوز، وخسر أمام نيس، ويحتل حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب خلف بريست ونيس.

ولكن الفوز على مارسيليا والذي جاء بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أعطى الأمور بعدا مختلفا.

وقال إنريكي :"الثقة تأتي من النتائج الجيدة. حققنا بعض النتائج غير الجيدة في بداية الموسم، ولكن عندما تفوز، يصبح كل شيء رائع، والثقة تبنى بالانتصارات".

وأضاف :"هناك أشياء كثيرة لنحسنها. في عملية التعلم، دائما ما تكون هناك مرحلة في البداية حيث تتعلم الكثير".

وأردف :"مازلنا في هذه المرحلة. أنا سعيد للغاية بهؤلاء اللاعبين منذ أن توليت تدريب الفريق، وإننا مازلنا بعيدين للغاية عن المستوى الذي نريد الوصول إليه في الهجوم والدفاع".