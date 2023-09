أنس جابر تتوج بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس

تُوجت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة على العالم بلقب بطولة نينغبو المفتوحة بعدما تغلبت على الروسية ديانا شنايدر 6 / 2 و6 / 1 اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة الصينية.

وأهدرت أنس جابر ثلاثة أشواط فقط في مواجهة منافستها الروسية، لكنها فرضت تفوقها لتحرز اللقب الأول لها على الملاعب الصلبة والثاني لها هذا الموسم.

واحتاجت أنس جابر، المصنفة الأولى للبطولة، إلى 78 دقيقة لحسم المباراة أمام شنايدر.

First Hard-Court Title 💫@Ons_Jabeur defeats Shnaider to claim the crown in Ningbo, her 2nd this season and 5th overall!#NingboOpen pic.twitter.com/d65FECwG0A

— wta (@WTA) September 30, 2023