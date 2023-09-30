فيديو | ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته

سخر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، مشككًا من جديد في قدراته العقلية.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، مساء الجمعة: "هذا الرجل لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح! إليك المسرح، إذا ذهبت إلى اليسار، ستجد درجًا، ولليمين أيضا ستجد درجًا".

وأردف ساخرًا وملمحًا إلى "ضياع بايدن" : "هذا الرجل غالبًا ما يتفتل سائلًا أين أنا؟ أين أنا؟".

Trump imitating Biden getting lost on stage is hilarious 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HqjOex9EdN — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 29, 2023

كما راح يقلده على المسرح، قائلاً "اللعنة إنه فظيع"، ما أثار ضحكات الجمهور.

وسخر ترامب البالغ من العمر 77 عامًا من المظهر الجسدي لبايدن، الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض.

وقال ترامب لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عامًا "لا يستطيع حتى النزول من على منصة".

وكان بايدن قد وجه انتقادات قوية لترامب وأنصاره، الخميس، حيث وصفهم بأنهم "تهديد مباشر للديمقراطية الأمريكية".