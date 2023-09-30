بقيمة 20 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية⁩ يفتتح مشروع شبكة نقل الكهرباء في سيشل

شارك الصندوق السعودي للتنمية اليوم, في افتتاح مشروع شبكة نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت لجنوب جزيرة "ماهي" في جمهورية سيشل، بحضور فخامة الرئيس وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل, ونائب رئيس الجمهورية أحمد عفيف, والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وساهم الصندوق في تمويل المشروع من خلال قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار, الذي يهدف إلى تحسين شبكة نقل الكهرباء في جنوب الجزيرة لضمان جودة الطاقة الكهربائية, من خلال تركيب شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت، لتعزيز أنشطة البنية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتجارية للوصول إلى خدمات أساسية مستدامة, كما يسهم المشروع في توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.

وحضر حفل الافتتاح معالي نائب رئيس الجمهورية السيد أحمد عفيف، ومعالي وزير الزراعة والتغير المناخي والبيئة السيد فلافيان جوبيرت، ومعالي وزير المالية والتخطيط الوطني والتجارة في جمهورية سيشل، بالإضافة إلى ممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعدد من المسؤولين الآخرين. pic.twitter.com/4TpcNsegvh — الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) September 30, 2023

ويأتي هذا المشروع تجسيدًا لحرص الصندوق على الإسهام في التغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لدعم التنمية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت في جنوب جزيرة ماهي، تتوافق بشكل وثيق مع حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية حول العالم.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تتجاوز 18.7 مليار دولار في أكثر من 90 دولة حول العالم، كما تمثّل نسبة الدعم لقارة أفريقيا حوالي 57% من إجمالي تمويل الصندوق، لتصل المشروعات والبرامج الإنمائية المموّلة في أفريقيا أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليارات دولار، للإسهام في دعم الوصول إلى استدامة شاملة في مختلف القطاعات الحيوية.