“النواب الأميركي” يقدم مشروع الميزانية مستثنيا مساعدة أوكرانيا

أعلن عضو الكونغرس الأميركي، توم كول أن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، قدم مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة مؤقتا لمدة 45 يوما باستثناء المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

ويتضمن المشروع مساعدة للتصدي للكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، لكنه لن يشمل تمويلًا لأوكرانيا. من الممكن أن يتم التصويت على هذا المشروع قريبًا.

وفي الوقت الحالي، فإن مجلس النواب الأمريكي لم يوافق على مشروع مواصلة تمويل الحكومة، ولهذا السبب تواجه الحكومة الأمريكية احتمالية الإغلاق.

وفي حدث منفصل، فشل مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل. عارض هذا التشريع 232 عضوا في المجلس، بما في ذلك جميع الديمقراطيين و21 من الجمهوريين.

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