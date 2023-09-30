مانشستر سيتي يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام وولفرهامبتون

خسر مانشستر سيتي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم، بعدما سقط على يد وولفرهامبتون بنتيجة 1-2 مساء اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف سجله روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر سيتي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 58 إلا أن وولفرهامبتون سجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق هوانج هي تشان.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا.

وأصبحت هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي، حيث كان قد حقق الفوز في المباريات الست السابقة.

في المقابل أصبح هذا الانتصار هو الثاني لوولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في مباراة.