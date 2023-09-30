أرسنال يكتسح بورنموث.. ومانشستر يونايتد يخسر أمام كريستال بالاس

فاز أرسنال على بورنموث 4-صفر مساء اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل أهداف أرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 17 ومارتن أوديجارد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وكاي هافيرتز في الدقيقة 53 من ركلة جزاء وبنجامين وايت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، فاز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف نظيف أحرزه يواكيم أندرسن في الدقيقة 25.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند تسع نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، سجل أولي واتكينز 3 أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه أستون فيلا لاكتساح ضيفه برايتون 6 /1.

وتقدم أستون فيلا للمركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن برايتون صاحب المركز الرابع.

وحسم أستون فيلا الفوز مبكرا بعد أن تقدم أولي واتكينز بهدفين في الدقيقتين 14 و21 قبل أن يسجل بيرفس إستوبينان لاعب برايتون هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

ورد أنسو فاتي بهدف لبرايتون في الدقيقة 50 لكن أولي واتكينز تقمص دور البطولة وسجل الهدف الثالث له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

وقبل خمس دقائق من النهاية أحرز جاكوب رامزي الهدف الخامس لأستون فيلا وتكفل دوجلاس لويز بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.