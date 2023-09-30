نتيجة في صالح ليفركوزن.. بايرن يتعادل بصعوبة مع لايبزيج

أفلت بايرن ميونيخ حامل اللقب من هزيمة محققة على ملعب مضيفه لايبزيج، وتعادل معه بصعوبة 2 /2 مساء اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وانفرد باير ليفركوزن بصدارة الدوري الألماني بفضل فوزه على مضيفه ماينز 3 /صفر في وقت سابق من اليوم.

وتقدم شتوتجارت للمركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليجا بفوزه على مضيفه كولون 2 /صفر، في الوقت الذي ابتعد فيه هايدنهايم الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء، خطوة عن منطقة الخطر بفوزه على ضيفه يونيون برلين 1 /صفر.

كما فاز فولفسبورج على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 2 /صفر كما فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه بوخوم 3 /1.

وعلى ملعب ريد بول ارينا، أنهى لايبزيج شوط المباراة الأول متقدما بهدفين دون رد عن طريق البلجيكي لويس أوبيندا في الدقيقة 20 والفرنسي كاستيلو لوكيبا في الدقيقة 26.

وبدا أن النادي البافاري في طريقه لتلقي الهزيمة الأولى هذا الموسم، لكنه انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين كفلا له نقطة التعادل.

وحصل بايرن ميونيخ على ضربة جزاء ترجمها الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا هاري كين إلى هدف أول في الدقيقة 57، معلنا عن الهدف الثامن له في البوندسليجا، والتاسع على مستوى كافة المسابقات منذ قدومه من صفوف توتنهام الإنجليزي.

وتكفل الجناح الدولي ليروي ساني بتسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 70.

ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت الوصيف ونقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثالث وبوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع، وظل ماينز في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدف عكسي سجله سيب فان دن بيرج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني أضاف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 58 وتكفل جوناس هوفمان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65.