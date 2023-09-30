الترجي وصنداونز إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. والمريخ يودع

تأهل الترجي التونسي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله السلبي مع ضيفه داون البوركيني في إياب دور الـ32 من المسابقة مساء اليوم السبت.

وكان الترجي فاز ذهابا خارج أرضه بهدف نظيف، ليتأهل إلى دور المجموعات من البطولة التي يحمل لقبها 4 مرات.

وفي مبارة أخرى بنفس الدور، بلغ صنداونز الجنوب أفريقي مرحلة المجموعات، بعد فوزه على ضيفه بومامورو البوروندي 2 /صفر.

وضمن صن داونز الوصول لمرحلة المجموعات بعد تفوقه 6 / صفر في مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل صن داونز هدفه الأول عن طريق بونجاني زونجو في الدقيقة 11، قبل أن يضيف تيبوهو موكوينا الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفاز يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه المريخ السوداني 1 /صفر.

وسجل كليمون زيزي هدف المباراة الوحيد ليانج أفريكانز في الدقيقة 71.

وكان يانج أفريكانز قد فاز ذهابا 2 / صفر، ليتأهل بعد تفوقه 3 /1 في مجموع المباراتين، بينما يودع الفريق السوداني.

وفاز بيترو أتلتيكو الأنجولي على سونجو الزيمبابوي 3 /1، ليتفوق بمجموع المباراتين 5 /2 ويتأهل لدور المجموعات، فيما فاز مازيمبي الكونغولي على نياسا بيج بولتس المالاوي 4 /صفر ليتفوق 5 / صفر ذهابا وإيابا.