الأهلي والاتفاق يتعادلان.. وضمك يحقق فوزه الأول

سيطر التعادل السلبي على مباراة الأهلي والاتفاق، فيما انتصر ضمك على نظيره الخليج بثنائية نظيفة مساء اليوم السبت في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

وفشلت كل محاولات الأهلي والاتفاق على مدار شوطي المباراة، حيث هز روبرتو فيرمينو الشباك في الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، كما رفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد، فاز ضمك على الخليج بهدفين أحرزهما فاروق شافعي وجورج نكودو في الدقيقتين 43 و56.

ورفع ضمك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم، بينما توقف رصيد الخليج عند 8 نقاط في المركز العاشر.