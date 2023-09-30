البرهان: السلام أمر لا يمكن لأحد أن يرفضه

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن السلام أمر لا يمكن لأحد أن يرفضه، ولكنه يجب أن يكون سلاما يحفظ كرامة البلد وعزته وسيادته.

وأعرب البرهان عن عزمه على إنهاء الحرب التي تدور في السودان ووضع نهاية لما وصفه بـ"السرطان الذي أصاب جسد الدولة"، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

ونقل مجلس السيادة عن البرهان، الذي يشغل أيضاً منصب قائد الجيش السوداني، قوله إن هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد "فُرضت علينا"، وحذر من أن هناك مجموعة تريد "أن تبتلع" السودان.

وأكد البرهان قائلاً: "نحن على ثقة بالانتصار في معركة الكرامة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة.. هذا الجيش هو جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب له سطوة عليه".

وأضاف البرهان: "هذه الحرب وراءها أخوان يسعيان خلف مصالحهما الذاتية والدعاية التي قامت عليها الحرب كاذبة ومضللة".

وشدد على دور قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقه ونائبه عبد الرحيم دقلو في هذا السياق.