أذربيجان: من حق سكان إقليم قره باغ المغادرة أو البقاء

نفى مستشار الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) الاتهامات الموجهة لبلاده بارتكاب "تطهير عرقي" في ناغورني قره باغ، مؤكدًا لسكان الجيب أنّ لهم الحرية في المغادرة أو البقاء.

وفي عدة مناسبات، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باكو بتنفيذ "تطهير عرقي" في الجيب الذي هجره جميع سكانه الأرمن تقريبًا منذ الهجوم الخاطف الذي شنّته أذربيجان.

وبعد عشرة أيام من انتصارها العسكري، أكّدت باكو أن جيشها "لم يدخل" ستيباناكيرت "عاصمة" الجيب الانفصالي، الذي لا يزال يتعذر على الصحافيين الوصول إليه.

وذكرت حكمت حاجييف في المقابلة "أننا نمتنع عمدا عن رفع الأعلام الأذربيجانية... ونعلم أنه لا يزال هناك مدنيون وندرك مخاوفهم".

إقرأ أيضًا:

واشنطن وتايوان تعقدان مؤتمرا للأمن والدفاع