خارجية كوسوفو تدعو صربيا إلى سحب قواتها فورًا من الحدود

أفادت وزارة خارجية كوسوفو بأنها تتابع بعناية ويقظة حركة الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الصربية في اتجاه حدودهم، وناشدت صربيا بسحب قواتها على الفور من الحدود مع كوسوفو، وغلق القواعد التي تشكل تهديدًا لبلادهم.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة "تطالب صربيا بسحب قواتها" المنتشرة على الحدود مع كوسوفو، موضحًا "أننا نشهد نشرًا غير مسبوقًا لوحدات الدبابات والمدفعية والمشاة الصربية على طول الحدود مع كوسوفو".

ولم يتم التطرق إلى خطر وقوع هجوم جديد على كوسوفو، التي لم تعترف صربيا باستقلالها، إلا أن الوضع شديد التوتر منذ عدة أيام.

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