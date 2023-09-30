لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي تعترف بصحة هدف ليفربول أمام توتنهام

اعترفت لجنة الحكام التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بأن قرار إلغاء الهدف الذي سجله لويس دياز بداعي التسلل في مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول، لم يكن موفقًا.

وخسر ليفربول على يد توتنهام مساء أمس السبت بنتيجة 1-2 في قمة مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتقد دياز أنه وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 34 بعد أن استحوذ على تمريرة بينية من محمد صلاح وسجل، لكن حكم الراية رفع علمه ليعلن التسلل.

وقام دارين إنجلاند بفحص الفار، لكنه قال إن قرار التسلل على أرض الملعب كان صحيحاً.

ومع ذلك، لم يتم عرض أي خطوط تسلل على الشاشة خلال ما كان بمثابة مراجعة سريعة، على غير العادة.

وذكرت لجنة الحكام في المسابقة في بيان "تقر اللجنة بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليفربول".

وأضافت "تم إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة، لقد كان هذا خطأ واقعياً واضحاً وكان من المفترض أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل الفار، ومع ذلك، فشل الفار في التدخل".

وأتمت البيان بالقول "ستجري لجنة الحكام مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ".