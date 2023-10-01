رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية

يكافح رجال الإطفاء في إندونيسيا لإخماد حرائق الغابات والأراضي المستعرة في أجزاء من البلاد، مع تفاقم الطقس جراء موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته هذا الشهر.

من جانبها، أعلنت وزارة البيئة والغابات، عن نجاح فرق الإنقاذ في إخماد 8 من أصل 44 حريق غابات في جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة البيئة والغابات الإندونيسية قوله، إن عمليات إخماد باقي الحرائق جارية.

وقالت وزارة البيئة الإندونيسية، اليوم الأحد، إن رجال الإطفاء يهدفون إلى الانتهاء من إخماد حرائق الغابات والأراضي في ولاية كاليمانتان الشرقية (الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو) خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، خاصة وأن بعض الحرائق وقعت بالقرب من طرق ومدارس.