مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام “عيد العرش”

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي وسط حراسة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي عززت انتشارها الأمني في القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى ونشرت المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في المدينة وبلدتها القديمة لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

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وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في باحاته، وعند باب السلسلة، كما أدوا طقوسًا وصلوات جماعية استفزازية أمام بابي الحديد والملك فيصل، وهم يحملون القرابين النباتية.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها الأمنية على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد، ومنعت الشبان من الدخول إليه، بحجة تأمين اقتحام المستوطنين".