مدرب الدحيل: كوتينيو إضافة كبيرة.. وبيرسبوليس خصم شرس

أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب نادي الدحيل القطري صعوبة المواجهة أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة والذي عقد بقاعة المؤتمرات الصحفية في ستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل أن فريقه جاهز لخوض المواجهة وسيحاول إستغلال عنصري الأرض والجمهور لتقديم أفضل مالديه والظهور بمستوى جيد.

وأضاف : "نحن ندخل كل مباراة بقوة وبجدية من أجل تحقيق الفوز ، وسنواجه فريقا شرسا هو بيرسبوليس الإيراني لكننا سنلعب من أجل الانتصار فقط خلال هذه اللقاء رغم صعوبة وقوة الخصم" .

وعن جاهزية محترف الفريق الجديد البرازيلي كوتينيو للمشاركة مع الفريق في البطولة الآسيوية لأول مرة قال : "نحن سعداء للغاية بوجود لاعب مميز بهذه الجودة فهو لاعب كبير وشاهده الجميع في مباراة المرخية الأخيرة ببطولة الدوري حيث شارك لأكثر من ساعة كاملة ونجح في الحصول على ركلة جزاء وسجل هدف الفوز ، وهو إضافة كبيرة بالنسبة لنا وقادر على صناعة الفارق بلا شك" .

وأضاف : "عانينا طوال الفترة الماضية من غيابات كثيرة ومؤثرة بداية من أدميلسون ثم كريم بوضياف وديالو وهم لاعبين مهمين بالنسبة لنا ، لكن ثقتنا كبيرة في كافة اللاعبين الموجودين حاليا لتقديم الإضافة للفريق ومساعدته على تحقيق أهدافه" .

وقال كريسبو : "في العام الماضي وصلنا لنصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النادي ، لكن هذا لا يكفي فنحن نريد ما هو أبعد ذلك بالوصول إلى النهائي والفوز باللقب ، ويجب علينا أولا التأهل من مرحلة المجموعات عبر هذه المجموعة الصعبة التي ربما لا نحقق فيها المركز الأول والثاني نظرا لقوة المنافسين لكننا سنعمل جاهدين للتأهل وتحقيق أفضل النتائج".

من جانبه قال إسماعيل محمد لاعب الدحيل أن البطولة الآسيوية مهمة كثيرا لنادي الدحيل ، حيث يمثل الفريق مع السد قطر في هذه البطولة القارية لذلك فجميع اللاعبين يدركون جيدا قيمة المباراة والبطولة أيضا .

وأوضح إسماعيل أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح ويقدم مباريات قوية في الفترة الماضية وسيحاول جاهدا المواصلة على نفس النهج خلال مباراة بيرسبوليس .

وشدد إسماعيل أحمد على أن تغيير نظام البطولة زاد من صعوبة المهمة ، مؤكدا على أن وصول الفريق لنصف النهائي العام الماضي كان أمرا جيدا لكنه ليس نهاية الطموح للاعبين والفريق والكل يحلم بإضافة هذا اللقب لخزائن النادي وسيعمل الجميع من أجل ذلك خلال نسخة هذا العام من البطولة .