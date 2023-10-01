أردوغان بعد هجوم أنقرة الإرهابي: يجب علينا التكامل والتكاتف حتى نكون أقوى

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، كلمة أمام البرلمان بعد ساعات من هجوم على مديرية أمن في أنقرة.

وقال أردوغان إنه "يجب علينا التكامل والتكاتف داخل البرلمان حتى نكون أقوى، واجهنا الكثير من الصعوبات وتعرضنا لمحاولات انقلابية نجحنا في التصدي لها".

وأضاف أن الإرادة الوطنية هي الحاكمة في البرلمان، متابعا: "لدينا الكثير من الأهداف لتحقيقها في مئوية تركيا الثانية".

وأكمل: "شهدنا تطوراً في التجربة الديمقراطية خلال القرن الأول للجمهورية التركية، وتركيا واجهت منذ تأسيسها عديداً من العقبات واستطاعت تجاوزها".

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شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وذكرت شبكة "سي إن إن ترك" أن انفجارا سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة. وأوضحت أنه كانت "هناك طلقات نارية بعد سماع الانفجار".