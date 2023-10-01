لجنة التحقيقات العراقية تكشف أسباب اندلاع حريق نينوى

أكدت لجنة التحقيقات في وزارة الداخلية العراقية الخاصة بحادثة حريق نينوى، الذي وقع قبل أيام في قضاء الحمدانية، أن حادث الحريق كان عرضيًا وغير متعمد وناتج عن الإهمال.

وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الحادث جاء بسبب استخدام مواد بناء ممنوعة فضلا عن استخدام الألعاب النارية التي كانت السبب الرئيسي للحريق.

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وتابعت أن القاعة التي اندلع بها الحريق، كانت مزينة بكميات كبيرة من الديكورات ومجهزة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية فضلا عن أن مواد تغليف القاعة غير مطابقة للمواصفات حيث كانت غالبية المواد قابلة للاشتعال بما فيها المشروبات الكحولية فضلا عن عدم وجود مخارج للطوارئ والاستخدام المفرط للألعاب النارية.

وكشفت عن أن عدد الحضور في القاعة تجاوز الـ 900 شخص في حين أنها تكفي لنحو 400 شخص فقط، مما تسبب في زيادة أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد الوفيات 107 وعدد الجرحى 82 آخرين حتى الآن.