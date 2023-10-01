فاكهة الرمان.. نهج واعد لعلاج العديد من الأمراض

تُعد فاكهة الرمان من أهم المنتجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة الباحة ذات الفوائد العديدة للجسم والصحة، لاحتوائها على قيمة غذائية عالية التي يندر وجودها في غيرها من الفواكه والأطعمة.

ويشهد مهرجان الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظّمته فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، مشاركة حسن عوض المراوي أحدى المهتمين بصناعة وتسويق الرمان بالباحة.

وقال المراوي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية: "تُعد صناعة الرمان والاستفادة في بدايتها حيث يعد هذا العام الرابع لي في هذا المجال الذي يشهد تطوراً ملحوظاً من عام إلى آخر".

وأضاف: "يوجد إلى جانب ثمار الرمان ، ومنتجات العناية الشخصية، والمشروبات ومسك الرمان والدبس وزيت بذور الرمان والصابون المقشر ومسحوق قشر الرمان وغيره من المشتقات التي تجد إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان وعبر المتحر الإلكتروني من داخل وخارج المملكة".

وأشار إلى أنه من خلال عمله في صناعة الرمان شارك في مهرجان الرمان دولة الأردن الشقيقة, وحصل المركز الثاني في جائزة الباحة الإبداع والتميز فرع الابتكار وريادة الأعمال ( الابتكار ).

من جانبها أكدت الباحثة بجامعة الباحة الدكتورة مقبولة سالم الزهراني أنه لاتقتصر الاستفادة من فاكهة الرمان على عصير الرمان فقط بل هناك مستخلصات أوراق وبذور وقشور الرمان التي تُعد نهجاً واعداً لعلاج العديد من الأمراض ومنها السرطان.

وأضافت أن ثمرة الرمان تحتوى على مركبات الثانين والقلويدات الطيارة والمواد المضادة للأكسدة كالمركبات الفينولية التي تلعب دوراً مهماً في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين والسرطانات، إضافة على احتوائه على كميات وفيرة من حمض Ellagic acid الذي يتميز بقدرته العالية لمنع النموات السرطانية والطفرات وذلك لقدرة هذا الحمض على تنشيط الإنزيمات المحطمة للسموم والمسرطنات.