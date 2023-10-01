سانتو: الاتحاد يعاني من ضغط المباريات

أكد البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، أن فريقه يعاني من ضغط المباريات المتواصل في الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في فقدان الفريق العديد من لاعبيه بسبب الإصابات.

ويحل الاتحاد ضيفا على سباهان أصفهان الإيراني غدا الإثنين في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا في مدينة أصفهان.

وقال مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تنتظرنا غدا مباراة كبيرة أمام فريق جيد ومنظم، وأعرف مدربه شخصيا، نعمل حاليا على تجهيز اللاعبين عبر الاستشفاء نظرا لتقارب مواعيد المباريات".

🎙حديث المدرب نونو سانتو واللاعب عبدالله المعيوف عن مواجهة #الاتحاد_ساباهان الإيراني في المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/rYXXsqVxpK — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 1, 2023

وأضاف: "نعاني من توالي غياب اللاعبين بسبب الإصابات، ونعمل بشكل متواصل على إيجاد الحلول".

وأكمل: "نملك لاعبين مميزين، وضغط المباريات لن يكون عائقا أمام تقديم المستوى المنتظر منا، لاعبو الاتحاد تعودوا على اللعب وسط حماس وتشجيع الجماهير، فالجميع يعلم تميز جماهير الاتحاد".

وأنهى المدرب البرتغالي تصريحاته مشيدا بتألق حراس المرمى في فريقه قائلا: "حراسة المرمى في الاتحاد متميزة بوجود حارسين كبيرين، وكسبنا هذا العام المعيـوف الـذي يملـك خبرة ورصيدا كبيرا في هذه البطولة".