بواتينج يعود بشكل مفاجئ إلى بايرن ميونخ

تدرب المدافع الألماني جيروم بواتينج مع بايرن ميونخ يوم الأحد، وسط تقارير تشير إلى احتمالية عودة قلب الدفاع إلى بطل الدوري الألماني.

وكتب بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه الرسمي إن جيروم بواتينج كان من بين المشاركين في تدريبات الفريق البافاري يوم الأحد، مضيفًا أن المدافع "سيواصل التدريب خلال الأيام المقبلة".

ومن الممكن أن ينضم بواتينج البالغ من العمر 35 عامًا لصفوف بايرن في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي في يونيو الماضي، كحل احتياطي لمدرب بايرن توماس توخيل.

لدى بايرن حاليًا ثلاثة مدافعين فقط، وهم دايوت أوباميكانو وكيم مين جاي وماتياس دي ليخت، وغاب الأخير عن المباراة الماضية أمام لايبزيج التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم السبت بسبب الإصابة.

واضطر توخيل أيضًا إلى الدفع بلاعب خط الوسط ليون جوريتسكا والظهير نصير مزراوي في قلب الدفاع في مباراة الكأس ضد مونستر يوم الثلاثاء، والتي فاز بها بطل ألمانيا 4-0.

ولعب بواتينج مع بايرن من 2011 إلى 2021، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 و2020، بالإضافة إلى كأس العالم 2014 مع ألمانيا.

يأتي ذلك وسط خضوع بواتينج حاليًا لإجراءات قضائية مستمرة في بافاريا بتهمة العنف المنزلي.

وأسقطت محكمة ألمانية الشهر الماضي إدانة الاعتداء ضد بواتينج لمهاجمته صديقته السابقة في 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة.