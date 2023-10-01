اليابان تواجه الدببة بذئاب “روبوتية”

نشرت السلطات اليابانية ذئابًا "روبوتية" في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في محاولة منها لمنع الدببة من دخول المناطق الحضرية ومهاجمة المواطنين.

وجاء قرار السلطات اليابانية استخدام هذه الذئاب، بعد انتشار هجمات الدببة على السكان في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد تم تصميم هذه الروبوتات لإبعاد الحيوانات البرية عن المزارع.

وتمتلك الذئاب "الروبوتية" عيوناً حمراء متوهجة وأنياباً طويلة مرعبة، وتحرك رأسها يميناً ويساراً مصدرة صوت عواء عالياً مخيفاً.

وقالت السلطات إنه على الرغم من أن هجمات الدببة ليست شائعة في اليابان، فإن الحوادث تزايدت مؤخراً بمعدل ينذر بالخطر.