الأفريقي ومودرن فيوتشر يتأهلان لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية

تأهل الأفريقي التونسي ومودرن فيوتشر المصري إلى دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية).

وفاز الأفريقي بثلاثية نظيفة على ضيفه بحر دار كيمينا الإثيوبي، فيما تغلب مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدف على ضيفه سينجيدا بيج ستارز التنزاني، اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة الأفريقية.

وعلى ملعب "حمادي العقربي" بالعاصمة التونسية، افتتح بسام الصرارفي التسجيل للأفريقي في الدقيقة 14، فيما أضاف زميلاه النيجيري كيجسلاي إيدوه وحمدي العبيدي الهدفين الثاني والثالث للفريق التونسي في الدقيقتين 30 و43 على الترتيب.

بهذه النتيجة، تمكن الأفريقي من تعويض خسارته صفر-2 أمام منافسه الإثيوبي في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما قبل أسبوعين، ليظفر بورقة الترشح لدور المجموعات بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعلى ملعب "السلام" في العاصمة المصرية القاهرة، حقق مودرن فيوتشر فوزا كبيرا على سينجيدا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين بتنزانيا انتهت بفوز سينجيدا 1- صفر، لينتزع فيوتشر بطاقة الصعود بفوزه 4 / 2 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب.

وبادر فيوتشر بالتسجيل مبكرا بواسطة أحمد عاطف في الدقيقة الخامسة، لكن معروف تشاكي أدرك التعادل لسينجيدا في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد أحمد رفعت التقدم لفيوتشر من جديد بتسجيله الهدف الثاني للفريق المصري في الدقيقة 53، قبل أن يلعب أصحاب الأرض بـ10 لاعبين عقب طرد محمود رزق في الدقيقة 55.

ورغم النقص العددي، أضاف عمر كمال وناصر ماهر الهدفين الثالث والرابع لفيوتشر في الدقيقتين 68 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.