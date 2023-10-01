فرنسا تؤكد على التزامها بالوقوف بجانب أرمينيا

تبدأ كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، زيارة إلى أرمينيا بعد غد الثلاثاء.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء اليوم الأحد، إن كاترين كولونا، خلال هذه الزيارة، سوف تؤكد على التزام فرنسا بالوقوف بجانب أرمينيا، حيث ستجدد دعم فرنسا لسيادة أرمينيا وسلامتها الإقليمية، وستدرس مع السلطات الأرمينية الطرق الملموسة لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وأضافت المتحدثة إلى أن كولونا ستؤكد على الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في القوقاز واحترام حقوق الشعب الأرمن في "ناجورنو كاراباخ".

يذكر أن فرنسا تضاعف المساعدات الإنسانية، التي تقدمها إلى أرمينيا وسكان ناجورنو كاراباخ، والتي وصلت قيمتها إلى 12.5 مليون يورو منذ بداية العام الجاري، حيث تم الإعلان في 27 سبتمبر الماضي عن مساعدات مالية إضافية بنحو 7 ملايين يورو، وهي تضاف إلى جهود المجتمع المدني الفرنسي والسلطات المحلية، فضلا عن إرسال مساعدات طبية طارئة إلى السلطات الأرمينية في 29 سبتمبر، وكانت مخصصة لرعاية اللاجئين وضحايا انفجار مستودع للوقود في ناجورنو كاراباخ.

وتعد زيارة كولونا إلى أرمينيا هى الثانية بعد زيارتها الأولى في 28 أبريل الماضي؛ حيث من المقرر أن تتوجه الوزيرة الفرنسية مع نظيرها الأرميني أرارات ميرزويان، إلى اللاجئين الأرمن الذين فروا من ناجورنو كاراباخ، بعد الهجوم العسكري الذي شنته أذربيجان في 19 سبتمبر الماضي.