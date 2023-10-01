الائتلاف الحاكم في الكونغو يعلن تشيسيكيدي مرشحه في انتخابات الرئاسة

أعلن لائتلاف الحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد عن ترشيح الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 ينياير المقبل.

تمت عملية الترشيح لتشيسيكيدي بالإجماع خلال المؤتمر العام للائتلاف الحاكم الذي يضم شخصيات ذات ثقل سياسي مثل وزير الدفاع جان بيير بيمبا ووزير الاقتصاد فيتال كامهيري.

وأوضح المتحدث باسم حزب تشيسيكيدي، أندريه إمباتا، وسط هتافات حشد تجمع في سرداق بقصر الشعب في كينشاسا، بأنه "تم اختيار فيليكس تشيسيكيدي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية نيابة عن الاتحاد المقدس (الائتلاف الحاكم) للأمة".

تعهد تشيسيكيدي، نجل إتيان تشيسيكيدي زعيم المعارضة لفترة طويلة في الكونغو، بالقضاء على الفساد والاستبداد ورفض اتهامات جماعات حقوقية ومنتقدين بأنه لم يلتزم بوعوده.