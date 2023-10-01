اكتشاف نبيذ محفوظ في صعيد مصر منذ 5000 عام

نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية النمساوية العاملة في مقبرة الملكة «مريت نيث» من الأسرة الأولى في منطقة أم القعاب بأبيدوس في سوهاج (جنوب مصر) في الكشف عن مئات من الجرار المغلقة التي لم تفتح من قبل، وفي داخلها بقايا من نبيذ، بالإضافة إلى العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الجرار المكتشفة كبيرة الحجم، وفي حالة جيدة من الحفظ، وإن بقايا النبيذ الموجودة داخلها عمرها نحو 5 آلاف عام.

وأوضح الدكتور ديترش راو، مدير المعهد الألماني في القاهرة، أن أعمال الحفائر في المقبرة نجحت كذلك في إزاحة الستار عن معلومات تاريخية جديدة عن حياة الملكة وفترة حكمها، وأن دراسة نقوش أحد الألواح التي عثر عليها داخل المقبرة أشارت إلى أن الملكة كانت تحظى بمكانة كبيرة، إذ كانت مسؤولة عن مكاتب الحكومة المركزية.

ولفت إلى أن البعثة مستمرة في عملها في محاولة للكشف عن مزيد من أسرار تاريخ هذه الملكة وهويتها.

ووفق الدكتورة كريستيانا كوهلر، رئيسة البعثة الأثرية، فإن الدراسات التي أُجريت على المقبرة أشارت إلى أن مقبرة الملكة مريت نيث بُنيت من الطوب النيء والطين وألواح الخشب، وأن الملكة ربما تكون المرأة الوحيدة من الأسرة الأولى التي يُكشف عن مقبرة ملكية لها في أبيدوس حتى الآن.

وتوجد بجوار مقبرة الملكة مجموعة مقابر للحاشية والخدم الخاص بها، تضم 41 مقبرة، ما يشير إلى أن «هذه المقابر بُنيت خلال مراحل زمنية مختلفة»، حسب كوهلر.

ووصف الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقاً، اكتشاف أبيدوس بأنه اكتشاف حقيقي يقدم معلومات جديدة»، مؤكداً أنه «أحد أهم الاكتشافات الأثرية في تاريخ المعهد الألماني بمصر.

وأضاف أن الوسط الأثري في مصر ينتظر استكمال الحفائر في تلك المنطقة لرؤية اكتشافات أخرى، تسلط الضوء على تلك الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ مصر.

وتعد أم القعاب أو أم الجعاب تسمية حديثة لجبانة مصرية قديمة، كانت تسمى «بيقر»، كانت موجودة شرق مقابر الملوك في أبيدوس بمحافظة سوهاج، وعثر بها على 650 مقبرة لقدماء المصريين.

وتمتلئ المنطقة بشظايا قدور خزفية للقرابين مصنوعة في أزمنة مبكرة، وكانت المنطقة موقعاً للتقديس والعبادة في مصر القديمة، وبحلول عهد المملكة الوسطى، حُفِرت واحدة من المقابر الملكية وأعيد بناؤها لكهنة أوزوريس.

وتعود المقابر إلى عصر ما قبل الأسرات وعهدي الأسرة الأولى والثانية (نحو 3000 - 2700 قبل الميلاد)، وتنتمي جبانة أم القعاب إلى جبانة ديدو وفيلة ومنديس (مقابر أوزوريس).

وأول من قام بالحفائر بها إميل أميلينو عام 1890، ثم الآثارى البريطاني فلندرز بتري بين عامي 1899 و1901، فالمعهد الأثري الألماني منذ عام 1970، وفق الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة المصري.

ويضيف ريحان «هذه المنطقة الأثرية كانت منطقة تخزين للجعة، وقد كشف بها قبل ذلك عن مقبرة الملك العقرب الأول، وتتكون من 12 حجرة، تشمل 9 مخازن، عثر بها على قوارير نبيذ تتسع لـ4000 لتر من النبيذ. وكانت على القوارير كتابات مزرعة الملك العقرب، ما يدل على وجود مزرعة تعتمد عليها صناعة النبيذ، كما اكتشف العالم البريطاني فلندرز بتري مقبرة من حجرتين منفصلتين؛ حجرة التابوت والحجرة الصغيرة مكان التخزين.

وحسب ريحان، فإن الملكة مريت نيث قد تكون أول ملكة تحكم في تاريخ العالم، إذ حكمت مصر وهي من الأسرة الأولى، واختلفت الآراء فيما إذا كانت هي التي قد حكمت البلاد، أو أنها كانت زوجة الملك جت وحسب، كما يعدّها علماء الآثار مفتاحاً لحكم ملوك مصر القديمة في عصر الأسرات.