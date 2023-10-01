ليفربول يصدر بيانًا ناريًا للرد على خطأ حكم مباراة توتنهام

أصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا ناريًا للرد على قرارات لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بشأن الخطأ الذي ارتكبه حكم مباراة الفريق ضد توتنهام هوتسبير.

وخسر ليفربول لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم على يد توتنهام بنتيجة 1-2 مساء أول أمس السبت ضمن الجولة السابعة.

المباراة شهدت تسجيل لويس دياز هدفًا صحيحًا في الدقيقة 34 بعد تمريرة من محمد صلاح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبعد المباراة، أصدرت لجنة الحكام بيانًا اعترفت فيه بخطأ قرار الحكم، وشرعية هدف الريدز.

ما هو رأي محللينا بالهدف الملغي لدياز الذي أثار الجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز؟#الدوري_الإنجليزي #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/ujsEnQWhiQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023

وذكر ليفربول في البيان "نحن نقبل تمامًا الضغوط التي يعمل عليها المسؤولون ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها، من خلال وجود وتنفيذ VAR".

وأضاف "لذلك من غير المرضي عدم منح الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح في هدف لويس دياز وأنه لم يكن هناك تدخل لاحق".

وواصل "إن تصنيف مثل هذه الإخفاقات بالفعل على أنها "خطأ بشري كبير" أمر غير مقبول أيضًا، يجب ان يكون هناك شفافية كاملة".

وتابع النادي الإنجليزي "هذا أمر حيوي لموثوقية صنع القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي تستخدم فيها الدروس لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى".

واختتم البيان "في غضون ذلك، سنستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة إلى التصعيد وإيجاد حل".