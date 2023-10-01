تركي آل الشيخ: لم يتوقع أحد أن يشاهد نجوم مثل رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم في الدوري السعودي

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، إنه "لم يتوقع أحد أن يشاهد نجوم مثل رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم في الدوري السعودي".

وأضاف أن "الهلال سيبدأ الدفع المالي لملعب المملكة أرينا من أغسطس القادم، ومدة العقد 4 مواسم، وفعاليات موسم الرياض تم جدولتها لتتناسب مع استحقاقات الهلال في الملعب".

وأردف: "إدارة الهلال تواصلت معنا بشأن ملعب المملكة أرينا، ورأينا أن التعاقد له فائدة مالية لنا، ونادي الهلال سيدفع مبالغ إضافية للطلبات التي نشأت بعد عقده في ملعب المملكة أرينا".

وأكد أن "النصر يملك النجم الأكثر تأثيرًا، وواجبنا الاحتفال بالنصر بعد تحقيقه بطولة كأس الملك سلمان العربية، وسنحتفل بأي فريق سعودي يحقق دوري أبطال آسيا".

إقرا أيضًا:

تركي آل الشيخ يعلن إقامة حدث ملاكمة ضخم على ملعب kingdom Arena ضمن فعاليات موسم الرياض