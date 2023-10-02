إصابة 38 شخصًا جراء حريق بمديرية أمن الإسماعيلية في مصر

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية، على الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين، في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ونجحت الحماية المدنية في منع امتداد النيران للمباني المجاورة، كما ساعدت قوات الحماية المدنية في إنقاذ الضحايا ونقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحريق.

وأعلن وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصابة 38 شخصًا حتى الآن، معظمهم إصابات بالاختناق.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريح له أنه تم الدفع بـ 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق.

وأوضح أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ 12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، وخروج 7 مصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.