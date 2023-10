منح جائزة نوبل للطب للمجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان

منحت أكاديمية نوبل السويدية، اليوم الاثنين، جوائزها في الطب لعام 2023 لكل من الطبيب الأمريكي درو وايزمان وعالمة الكيمياء الحيوية المجرية كاتالين كاريكو، وذلك تقديرًا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كورونا.

وأعلنت أكاديمية نوبل السويدية، اليوم الاثنين، عن منح جوائزها في الطب إليهما "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال".

ولم تعلن الأكاديمية السويدية إلا عن جائزة نوبل للطب حتى اللحظة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل خلال الأيام المقبلة.

وتعد جائزة نوبل في الطب، من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.

