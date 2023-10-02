النصر ينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على استقلال دوشنبه بثلاثية

فاز نادي النصر السعودي على استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان 3/1، الإثنين، منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2024.

هدف فريق استقلال دوشنبه جاء فى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه سينن سيباي، ثم سجل النصر (رونادلو 66، تاليسكا 72، 77)

وبدأ النصر المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع : سلطان الغنام، على لاجامي، إيمريك لابورت، محمد قاسم

خط الوسط: عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش .

خط الهجوم : عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو".