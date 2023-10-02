انفجار مخيف في بريطانيا.. حوّل الليل إلى نهار

أفادت وسائل إعلام محلية بريطانية، مساء اليوم الإثنين، بوقوع انفجار هائل في مدينة أوكسفورد البريطانية.

الانفجار شكّل كرة نارية ضخمة أضاءت سماء الليل.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية سماع دوي انفجار هائل قرب أكسفورد والأسباب مجهولة حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "ميرور" أفاد مواطنون بأنهم تعرضوا لانقطاع مؤقت في الطاقة بعد وقت قصير من الانفجار.

وأشار بعض الأشخاص إلى أن الانفجار نجم عن صاعقة ضربت المنطقة بعد مرور عاصفة، وأشار آخرون إلى أن الانفجار وقع بين أكسفورد ووودستوك، وهي بلدة تبعد حوالي ثمانية أميال.

وقال آخرون إنهم هرعوا إلى منصات التواصل الاجتماعي للحصول على إجابات، ووصفوا ما رأوه في وقت سابق من هذا المساء: "كانت السماء متوهجة لمدة دقيقتين تقريبا ثم اختفت للتو. مثل انفجار في الأفق".