وصمة عار.. ترامب يهاجم قاضي محاكمته بتهمة الاحتيال

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، آرثر إنجورون، القاضي المشرف على قضيته أثناء مغادرته قاعة المحكمة، واصفًا إنجورون بأنه ديمقراطي وعميل، والقضية المرفوعة ضده بأنها "وصمة عار".

ومثل الرئيس السابق دونالد ترامب، الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية.

إقرأ أيضًا: انتهاء الجلسة الافتتاحية في محاكمة ترامب أمام محكمة في نيويورك

وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن القضية سياسية بسبب تقدمه على بايدن والمرشحين الجمهوريين في الاستطلاعات، وهي (القضية) بمثابة استمرار لأكبر حملة "مطاردة ساحرات".

وأشار دونالد ترامب، إلى أن القاضي الذي يحاكمه في هذه القضية فاسد، والمدعية العامة في نيويورك جعلت من مطاردته هدفًا لها.

ودفع الرئيس السابق ببراءته، وقال أمام هيئة المحكمة: "بياناتي المالية كلها سليمة، وما يحدث في نيويورك متعمد قبل الانتخابات".

إقرأ أيضًا:

انتهاء الجلسة الافتتاحية في محاكمة ترامب أمام محكمة في نيويورك