أخبار دوليّة

إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على محيط دير الزور السورية

3 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
علم سوريا
علم سوريا

أصيب عسكريان سوريان في ساعات متأخرة مساء أمس الاثنين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور  في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "حوالي الساعة 2350 من مساء يوم الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".

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وأوضح المصدر لوكالة الأنباء السورية أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

 