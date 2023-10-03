سقوط مروحية مدنية في خزان مياه في كوريا الجنوبية

سقطت مروحية مدنية اليوم الثلاثاء في خزان مياه ضخم بمدينة بوتشون شمالي كوريا الجنوبية، وفقًا لمسؤولين من كوريا الجنوبية.

على الفور بدأت عملية إنقاذ لشخص يعتقد أنه كان على متن المروحية وهي من طراز "آيه إس 350" سقطت أثناء تدريب على مكافحة حرائق الغابات، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤولين.

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وقال المسؤولون إن الطائرة سقطت في الخزان بمدينة بوتشون، التي تقع على مسافة 52 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول، وأنها تقبع حاليًا تحت مياه الخزان، الذي يقدر عمقه ما بين 10 أمتار إلى 13 مترًا.