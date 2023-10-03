الاتحاد في بيان رسمي: غادرنا ملعب مباراة سباهان بإذن.. ونطالب بحفظ حقوقنا

أصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا يعلن فيه أنه غادر ملعب مباراة سباهان الإيران بإذن من مراقب المباراة، مطالبا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحفظ حقوقه.

وكان من المقرر أن يلتقي الاتحاد مع مضيفه سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا مساء الإثنين.

لكن غادر الاتحاد ملعب "نقش جهان" في وقت المباراة، حيث اشترطوا على طاقم الحكام والمراقب إزالة المجسمات والتماثيل والصور التي تحمل صبغة سياسية.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء جاء فيه: "بعد الوصول إلى ملعب المباراة تم إبلاغنا من قبل المراقب أن المواجهة لن تٌلعب في موعدها المحدد وبإمكاننا المغادرة.. وعليه توجهنا إلى المطار".

وأضاف: "ندعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوقنا وفقا للأنظمة والوائح".

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.