الأمن البيئي يضبط 11 مخالفًا لدخولهم محميات دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 11 مخالفًا لنظام البيئة، 9 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، لارتكابهم مخالفة دخول المحمية من دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.