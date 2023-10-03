أوكرانيا: روسيا فقدت نحو 280 ألف جنديًا منذ بداية الحرب

أعلن أوكرانيا، عن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب التي اندلعت في 24 فبراير 2022، إلى نحو 279 ألفًا و440 جنديًا، من بينهم 360 جنديًا لقوا حتفهم خلال أمس الاثنين فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القوات الأوكرانية دمرت 4732 دبابة و9008 مركبات قتالية مدرعة و6565 نظام مدفعية و801 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و540 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" أنه تم تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و5080 طائرة مسيرة، و1529 صاروخ كروز، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و8932 من المركبات وخزانات الوقود، و943 من وحدات المعدات الخاصة.